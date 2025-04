LILT Salerno: successo per la mostra fotografica "Lo Sguardo e il Sorriso" "Una cerimonia vedrà la premiazione delle sei fotografie vincitrici"

Si conclude con grande partecipazione e successo di pubblico la prima edizione della mostra-concorso fotografica “Lo Sguardo e il Sorriso”, promossa dalla LILT di Salerno (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) e ospitata presso lo storico Palazzo Punzi di Vietri sul Mare.

La chiusura ufficiale della mostra è prevista per sabato 26 aprile alle ore 18:30, con una cerimonia che vedrà la premiazione delle sei fotografie vincitrici, selezionate da una giuria tecnica tra le numerose opere in concorso. I premi saranno assegnati a tre fotografi nella categoria professionisti e tre nella categoria emergenti, a testimonianza del talento e della sensibilità artistica espressa attraverso il tema portante dell’iniziativa.

I dettagli



Alla cerimonia di premiazione interverranno:

• Dott. Giuseppe Pistolese, Presidente della LILT di Salerno

• Dott. Giovanni De Simone, Sindaco di Vietri sul Mare

• Dott. Giuseppe Giannella, Assessore alla Sanità del Comune di Vietri sul Mare

• Lucio Ronca, Presidente della CNA di Salerno

• Angelo Amodeo e il dott. Luigi Amoroso, Presidente e Vice Presidente dell’Avis di Salerno

• I Componenti della Giuria Tecnica

L’evento rappresenta un’occasione per celebrare non solo l’arte fotografica, ma anche i valori di speranza, prevenzione e umanità che la LILT da sempre promuove. “Lo Sguardo e il Sorriso” è stato più di una mostra: un viaggio visivo ed emotivo attraverso il potere comunicativo dello sguardo e l’universalità del sorriso, in cui l’arte diventa strumento di sensibilizzazione e solidarietà.