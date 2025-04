Dopo il furto riapre il museo diocesano San Prisco con la mostra Jubileum25 L'iniziativa rientra nell'ambito del "Maggio della cultura" promosso dalla Diocesi

La mostra Jubileum25 aprirà il mese di eventi culturali che la Diocesi di Nocera Inferiore-Sarno promuove durante le settimane di maggio. Sarà un Maggio della cultura speciale perché vedrà riaprire le porte del Museo diocesano San Prisco, dopo il furto dello scorso gennaio, con una esposizione rinnovata e con l’innesto di tre opere di arte contemporanea.

Infatti, Jubileum25 ha messo in dialogo tre artisti contemporanei – lo scultore Domenico Striano, il pittore Gennaro Scarpetta e l’orafa Raffaela Russo – con tre opere del passato esposte al Museo San Prisco. La mostra sarà allestita al primo piano del Palazzo della Curia vescovile di Nocera Inferiore, in prossimità del Museo diocesano. L’opening di Jubileum25 è in programma martedì 6 maggio, alle 19.

«Partecipando a questo progetto, desideriamo celebrare la bellezza del nostro patrimonio artistico e culturale. Ma anche condividere la storia del nostro territorio per comprendere meglio il presente», ha dichiarato Salvatore Alfano, direttore del Museo diocesano San Prisco. L’appuntamento è il primo di una lunga serie di iniziative. Infatti, sono in programma: l’intitolazione della biblioteca diocesana a Giovanni Paolo I; la presentazione dei libri “Diana Pezza Borrelli. Come un uragano” e “Dalla memoria al cuore”; il Premio Euanghelion, che sarà assegnato a Monica Mondo; concerti e convegni su arte e identità culturale locale.