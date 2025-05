La favola di Dario Vassallo arriva al Salone Internazionale del Libro di Torino "Gravina e il Mondo di Sotto" si propone come strumento educativo per tutte le età

Dal 15 al 19 maggio, il Salone Internazionale del Libro di Torino ospiterà "Gravina e il Mondo di Sotto", la favola scritta da Dario Vassallo. Quest'opera, che trascende i confini della letteratura per l'infanzia, si propone come uno strumento educativo per tutte le età, coniugando fantasia, amore per la terra e impegno civile.

La favola nasce da un profondo lavoro di studio e ascolto del territorio, culminato in un'opera narrativa che ha avuto un impatto reale: l'avvio dell'iter per il riconoscimento del Parco Regionale Naturale della Gravina di Gravina in Puglia, oltre al coinvolgimento diretto della politica regionale e di numerosi attori del mondo culturale e ambientale.

“Quando ho scritto questa storia non immaginavo l'entusiasmo che avrebbe generato. L’audio ricevuto da Ignazio Lovero, con l’analisi dettagliata di una voce femminile che accostava la mia favola a grandi autori, mi ha emozionato. Io, che da bambino non avevo libri in casa ma reti da pesca e il rumore del mare come colonna sonora. Forse già allora vivevamo in una favola”, racconta l’autore.

"Gravina e il Mondo di Sotto" non è solo una narrazione incantata, ma un ponte tra la memoria personale e l'identità collettiva. Attraverso la magia del racconto, l'autore riesce a trasmettere valori fondamentali come il rispetto per l'ambiente, la legalità e la coesione sociale. La storia, ambientata nella suggestiva Gravina in Puglia, invita lettori di tutte le età a riscoprire le proprie radici e a prendersi cura del proprio territorio.

Le illustrazioni sono firmate da Caterina Delli Carri, che con delicatezza e profondità accompagna il testo in un viaggio visivo capace di parlare a bambini e adulti. L’opera si inserisce in un più ampio progetto culturale e sociale promosso in sinergia con la Fondazione Angelo Vassallo – Sindaco Pescatore, volto a rafforzare l’identità locale, il rispetto dell’ambiente e la cultura della legalità.

La favola ha avuto un impatto tangibile sul territorio: ha ispirato l'avvio dell'iter per il riconoscimento del Parco Regionale Naturale della Gravina di Gravina in Puglia. Questo risultato è stato possibile grazie al coinvolgimento diretto della politica regionale e di numerosi attori del mondo culturale e ambientale.

"Gravina e il Mondo di Sotto" sarà dunque protagonista in uno dei palcoscenici più importanti della cultura italiana, il Salone del Libro di Torino, che lo scorso anno ha registrato oltre 222.000 visitatori. Un’occasione per dare voce a storie autentiche, radicate nel territorio, capaci di emozionare e far riflettere.