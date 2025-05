Francesco di Assisi, mistico e pellegrino, venerdì a Salerno il via alla mostra Iniziativa promossa in occasione dell’ottavo centenario del suo Cantico delle creature

Al via, il 30 maggio 2025, presso il Tempio di Pomona di Salerno, la mostra artistica dedicata a San Francesco di Assisi, in occasione dell’ottavo centenario del suo Cantico delle creature (1225-2025). Il taglio del nastro dell’evento, proposto dall’Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno quale attività culturale legata al Giubileo 2025, è in programma, dunque, alle ore 18:30 di venerdì 30 maggio.

“L’anno giubilare vissuto dalla nostra Arcidiocesi si arricchisce di un altro tassello significativo, questa volta attraverso una mostra dedicata a Francesco di Assisi, mistico e pellegrino. Infatti il giubileo sulla speranza interseca le ricorrenze dell’ottavo centenario francescano, che dal 2023 fino al 2026 celebra le tappe fondamentali dell’esperienza del Santo di Assisi - ha sottolineato l’Arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno, S.E. Monsignor Andrea Bellandi -. La mostra, costituita da immagini fotografiche di alcune opere, presenti nei conventi francescani del nostro territorio, aventi a tema Francesco mistico e Pellegrino, oltre a valorizzare espressioni artistiche meno conosciute che fanno parte della nostra tradizione, pone al centro il tema del pellegrinaggio, dimensione significativa di ogni anno giubilare. Nella mostra è infine presente un’opera inedita di Renaldo Fasanaro, che raffigura, con un taglio moderno, il grande Santo quale pellegrino universale”, ha concluso S.E. Monsignor Bellandi.

“Il motto Pellegrini di Speranza ben si associa alla figura e all’opera di san Francesco: la sua vita, infatti, rappresenta un cammino esemplare di conversione e di santità. Le sue scelte coraggiose, il suo stile di apostolato, i tratti della gioia e della lode a Dio presenti anche in mezzo alla sofferenza, fanno di lui un pellegrino d’eccezione, un diffusore di speranza cristiana per tutti i fratelli e sorelle nel mondo”, hanno osservato Lorella Parente, direttrice dell’Ufficio diocesano per la Cultura e l’Arte e curatrice della mostra con fra Domenico Marcigliano OFM, responsabile dell’Ufficio Arte e Cultura della Provincia OFM.

L’esposizione prevede un percorso che delinea il pellegrinaggio terreno di frate Francesco, attraverso alcune significative immagini presenti nei luoghi francescani del nostro territorio, riprodotte in scala 58x80cm, insieme a un’opera inedita dell’architetto e pittore Renaldo Fasanaro, dal titolo “Sulla barca dello Spirito: San Francesco pellegrino universale”.

I pannelli fotografici sono a cura di Gianpiero Scafuri.

La mostra, dunque, è visitabile dal 30 maggio (inaugurazione ore 18.30) fino al 22 giugno, presso il Tempio di Pomona di Salerno. L’ingresso è gratuito.