"I meriti del fascismo", bufera social su un'insegnante Polemiche a Sarno: sindaco e Anpi accusano, Cirielli replica: "Sinistra ipocrita"

"La sinistra ipocrita e il pd, a corto di argomenti concreti per la prossima ma sopratutto per nascondere cinque anni di fallimenti, continuano a rincorrere i fantasmi del passato, come nel nel caso dell'insegnante Maria Rita Pagliarulo dell'istituto Borgo di Sarno, colpevole ai loro occhi di aver postato su Facebook un post che riporta i successi di Benito Mussolini": è quanto dichiara in una nota, Edmondo Cirielli, deputato di Fratelli di Italia.

La vicenda fa riferimento ad un post su facebook da parte dell'insegnante, che dal proprio profilo facebook aveva rivendicato i presunti meriti del regime fascista. Una scelta che ha sollevato immediatamente polemiche. Il sindaco di Sarno, Giuseppe Canfora, ha chiesto "provvedimenti esemplari contro l'insegnante", mentre altre accuse sono arrivate anche dal presidente dell'Anpi provinciale. In difesa della docente, il deputato di centrodestra. "Il vero totalitarismo è chi cerca di criminalizzare la docente per avere semplicemente condiviso sui social un messaggio storico che non vuol dire certo ignorare o assolvere il Fascismo dalle sue colpe. Peraltro - spiega in deputato di Fdi - l'insegnante certo non ha utilizzato il proprio ruolo per imporre idee politiche".



"Il popolo salernitano è abbastanza intelligente per non cascare nell'ennesima trappola del pd deluchiano e della sinistra che provano a spostare il confronto della prossima campagna elettorale dai problemi veri, disoccupazione, crisi , corruzione e clientelismo ,dell'industria e povertà delle famiglie italiane, che affliggono l'Italia mascherando cinque anni di disastri in ogni campo. Scuola compresa" conclude Cirielli.

Redazione Salerno