Sarno: "L’ospedale non verrà depotenziato" Canfora: Il futuro del "Martiri Villa Malta" non è rischio

Il futuro del "Martiri Villa Malta" non è a rischio. Ad affermarlo è il sindaco Giuseppe Canfora, in risposta ad un manifesto apparso sulle mura della città.

Il primo cittadino di Sarno rassicura i cittadini mettendo così a tacere le voci allarmistiche ricorrenti in città, sottolineando che "per quanto riguarda il presidio ospedaliero Martiri Villa Malta l’obiettivo è quello di potenziarlo rendendolo strategico nel percorso di cura dei pazienti.

L’ospedale non solo non verrà depotenziato, ma sono previsti interventi in termini di risorse umane. Già da febbraio arriveranno al pronto soccorso cinque nuovi medici specializzati in medicina d'urgenza ed è prevista l’assunzione di nuovi infermieri.

Al pronto soccorso arriverà a giorni anche il nuovo dirigente responsabile nella persona del dottor Francesco Cembalo, al quale rivolgo i migliori auguri di buon lavoro. Le voci di una chiusura o di un ridimensionamento sono dunque prive di fondamento, alimentate probabilmente dall'avvicinarsi delle scadenze elettorali" precisa Canfora.

S.B.