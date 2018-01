Struttura non a norma: chiusa la scuola A deciderlo l'amministrazione comunale

Scuola non a norma, l'amministrazione ne dispone la chiusura. Si tratta dell'edificio scolastico comunale “S. Maria delle Grazie” della frazione Sava che non risulta idoneo strutturalmente e rappresenta un pericolo per l’incolumità delle persone che vi operano: da qui la decisione del comune di Baronissi che ne ha disposto l’immediata chiusura in via cautelare.

Le sette classi a tempo “normale” di Sava sono trasferite presso la scuola di Orignano, mentre le tre classi a tempo pieno di Sava presso la sede della Protezione Civile e Centro Polifunzionale “Giulio Regeni” in Largo dell’Accoglienza.

Redazione Salerno