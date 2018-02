Forte freddo: assistenza per i senza fissa dimora Attivato un presidio presso il Centro Sociale De Nicola di Via Loria a Nocera Inferiore

L’Amministrazione Torquato di Nocera Inferiore ha provveduto ad attivare presso il Centro Sociale di Via Loria un presidio temporaneo per il ricovero e ristoro di quanti, privi di fissa dimora e ricovero, abbiano necessità di alloggiare al riparo nelle prossime ore, a causa delle condizioni meteo che prevedono nevicate anche a bassa quota e forte abbassamento delle temperature.

Per l’occasione sono stati resi disponibili dieci posti letto e la possibilità di pasti giornalieri. Per chi ne avesse bisogno può recarsi presso i Servizi Sociali di Via Libroia oppure direttamente al Centro di quartiere di Via Loria a partire dalle ore 13 di oggi.

S.B.