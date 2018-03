Lutto in paese, muore il sindaco: se ne va un pezzo di storia Lamberti era iscritto al PCI dal '76, lascia la moglie e due figli

Una notizia che ha scosso la comunità di Montecorvino Pugliano: il sindaco Gianfranco Lamberti è deceduto all'età di 71 anni. La fascia tricolore è spirata nel reparto cure palliative dell'ospedale di Livorno. Da mesi aveva scoperto un brutto male. Lamberti era molto noto anche al di fuori dei confini salernitani: dal 1992 al 2004 è stato sindaco di Livorno, entrando a pieno titolo nella storia della cittadina toscana per essere stato la fascia tricolore in sella più a lungo di tutti.

Medico ortopedico, ha debuttato nel parlamentino livornese - tra le fila del Partito comunista - nel 1980. Assessore alla sanità prima, all’urbanistica poi, nel 1992 assume la carica di sindaco. Un ruolo nel quale viene successivamente riconfermato nel 1995 e nel 1999. Dopo un quinquennio, nel 2009 rompe con i suoi ex colleghi di maggioranza - lui che, nel Pds prima e nei Ds poi non aveva mai aderito al Partito democratico - e si candida con una civica, per essere eletto all’opposizione. Nel 2016 l’elezione vittoriosa al comune di Montecorvino Pugliano, con la lista civica “Libera Mente” che vince una combattuta competizione elettorale a tre liste.

Gianfranco Lamberti lascia la moglie Paola e i due figli Pasquale e Francesco. In rete ci sono ancora tante sue foto di quando, insieme all’allora Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, in una cerimonia solenne da sindaco di Livorno riaprì lo storico teatro Goldoni.

I siti d'informazione toscani ricordano la grande trasformazione urbanistica avvenuta proprio sotto la guida di Lamberti, che negli ultimi anni aveva deciso di continuare a perseguire la sua grande passione politica per la comunità di Montecorvino Pugliano. Ora, la tragica notizia che ha sconvolto il municipio salernitano. La guida di palazzo di città sarà affidata al vicesindaco Alessandro Chiola.

Giovanbattista Lanzilli