Sospensione idrica programmata: ecco dove Necessaria per eseguire lavori urgenti

Il comune di Agropoli ha informato la cittadinanza che al fine di eseguire lavori urgenti di manutenzione alle apparecchiature idrauliche all'interno del serbatoio Calore alto e Calore basso, è stata programmata una sospensione dell'erogazione idrica dalle ore 9 alle ore 14 di giovedi 15 marzo.

Le principali vie interessate sono: viale Europa, via Lungotestene, via Diaz, via Frascinelle, via Fuonti, via Taverne, Colle San Marco, via Risorgimento, località Madonna del Carmine, via Cannetiello e varie traverse collegate.

S.B.