Aggressioni ai dipendenti comunali: arriva il vigilantes Presidierà l'ingresso di Palazzo di Città

Dalla settimana prossima, una guardia giurata presidierà l’ingresso del Palazzo Municipale di Sarno. Il vigilantes sarà presente, in concomitanza con l'orario di apertura al pubblico, dalle 9 alle 12.00 il martedì e il venerdì e dalle 17.00 alle 19.00 il giovedì pomeriggio. Il servizio, affidato all'istituto di vigilanza "Astrea" di Sarno, sarà a costo zero per le casse del Comune e avrà una durata sperimentale di tre mesi.

La scelta dell'Amministrazione Comunale di rivolgersi alla vigilanza privata, attraverso l'avviso di sponsor per la sperimentazione e l'attività di vigilanza presso la Casa Comunale, è stata dettata da motivi di sicurezza per il ripetersi di episodi spesso sfociati in minacce e aggressioni nei confronti dei dipendenti comunali.

Da domani, inoltre, informa l'Assessore Eutilia Viscardi, le carte d'identità si potranno prenotare al front-office, situato al piano terra del Comune.



S.B.