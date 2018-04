Riqualificazione plessi scolastici: al via due progetti Approvate le delibere

La giunta di Montecorvino Pugliano approva due importanti delibere per l'edilizia scolastica.

La prima riguarda il progetto definitivo ed esecutivo per il rifacimento completo del plesso della scuola materna del capoluogo. L'intervento, nello specifico, prevede l'abbattimento e la ricostruzione secondo i nuovi standard di messa in sicurezza sismica ed efficientamento energetico. Il progetto, che ha un costo di 1 milione e 296 mila euro, è stato inserito nella piattaforma Iter Campania per la mappatura ed il monitoraggio dei progetti esecutivi cantierabili.

La seconda delibera riguarda l'approvazione del progetto esecutivo per la costruzione di un asilo nido nell'ambito del Pua nel comparto urbano di Bivio Pratole con una spesa prevista di 700mila euro.

«Guardando al futuro – dichiara l'assessore all'Istruzione Grazia Dello Stritto - ci adoperiamo affinché si possa attingere a tutti i finanziamenti utili a riqualificare strutture già esistenti e ampliare ed intensificare i servizi scolastici con la costruzione di nuove strutture».

Questo il commento del sindaco Alessandro Chiola: «La nostra amministrazione ha fatto della scuola il perno della strategia del sapere, della cultura, della competitività sociale e degli investimenti pubblici.

Siamo orgogliosi e fieri di rispondere alle esigenze delle famiglie del territorio. È un segnale forte che vogliamo lanciare in un periodo di crisi come questo:con i tanti tagli che riguardano la scuola noi andiamo in controtendenza e investiamo in nuove strutture scolastiche e nella ristrutturazione di quelle esistenti a beneficio delle nuove generazioni. L’educazione dei più piccoli è un passaggio fondamentale per costruire il nostro futuro».

S.B.