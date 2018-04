Maggio all’insegna della Cultura ad Agropoli Tanti gli eventi legati alla letteratura e all'arte

Sarà un mese di maggio ricco di eventi legati alla cultura, alla lettura e all’arte in genere, quello che prende il via domani ad Agropoli. L’Amministrazione Comunale, retta dal Sindaco Adamo Coppola, ha aderito al “Maggio dei Libri”, la campagna nazionale di promozione della lettura, giunta alla sua ottava edizione, promossa dal Centro per il libro e la lettura del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, con il patrocinio della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

C’è stata anche l’adesione anche alla “XX edizione della Giornata Nazionale dei Castelli”, in programma il 19 e 20 maggio 2018. Il Castello angioino-aragonese di Agropoli è stato ritenuto tra le testimonianze più interessanti dell’intera Regione Campania. Qui è prevista una visita guidata, nelle due date indicate, con gli esperti dell’Istituto italiano dei Castelli, Antonio Capano e Maria Rosaria Villani. Previsto inoltre un incontro legato all’arte, presso il Palazzo Civico delle Arti di via Pisacane.

Per quanto riguarda il “Maggio dei libri” si articola in due iniziative: “La Voce dei libri” e “Incontri con l’autore”. "La Voce dei libri" prevede due tipologie di attività: laboratori di lettura ad alta voce rivolti agli studenti delle scuole secondarie di primo grado. Il laboratorio si propone come 'strumento' ludico per avvicinare i bambini al piacere di leggere, permettendo loro di scoprire l'oggetto libro, al pari del gioco, individuale o collettivo. La lettura ad alta voce offrirà loro, la possibilità di crescere, emozionarsi e sognare, ascoltando e osservando le parole e le immagini di una storia che pian piano si sviluppa, unendo così il lettore e il bambino in un comune mondo immaginario.

Avrà luogo ogni sabato del mese di maggio presso la sala lettura della biblioteca, sita presso il Palazzo Civico delle Arti. Gli incontri con l'autore sono invece un ciclo di eventi letterari con autori del mondo della cultura che presentano le loro opere letterarie in incontri - dibattiti dando vita a un vero happening letterario. «Grazie alle tante iniziative portate avanti negli ultimi anni, – spiegano il Sindaco Adamo Coppola e il presidente della Commissione Cultura, Franco Crispino – tra le quali il Settembre culturale, la nostra Città può fregiarsi dei titoli di “Città che legge” e “Città del libro”. Agropoli sta diventando sempre più sinonimo di sapere e cultura. Ed ogni evento che si muove in questa direzione sarà da noi sempre sposato e promosso».

S.B.