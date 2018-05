Filiberto di Savoia nel Cilento: "Qui un posto magico" Visita al castello angioino aragonese prima di una cena di beneficenza

Emanuele Filiberto di Savoia questa mattina ha fatto tappa ad Agropoli. Il 45enne, figlio di Vittorio Emanuele e di Marina Ricolfi Doria e nipote dell'ultimo re d'Italia, Umberto II di Savoia, è rimasto letteralmente stregato dalla bellezza del Castello Angoino-Aragonese. Ad accoglierlo il sindaco Adamo Coppola e i componenti l’amministrazione comunale. «E’ un piacere – ha detto il primo cittadino Adamo Coppola – avere con noi Emanuele Filiberto. Non potevamo accoglierlo in un luogo più bello di questo, il nostro castello, che con tanti sacrifici abbiamo acquisito, pochi anni fa, al patrimonio pubblico, il quale rappresenta la storia di questa Città ed è tra i suoi monumenti simbolo. La vista che si gode da qui è una cartolina che impressiona positivamente il visitatore e lo spinge a tornare».

Coppola ha fatto dono all’ospite di alcuni libri sulla storia di Agropoli, su Filippo Patella e sulla storia delle amministrazioni comunali che si sono avvicendate alla guida della città, a partire dal 1812. «E’ stato un piacere – ha dichiarato Emanuele Filiberto – scoprire questa bellissima realtà che avevo notato di passaggio, ammirando il suo maestoso castello. E’ davvero un posto magico». L'esponente di casa Savoia è impegnato in un tour del Cilento, che culminerà con una cena di beneficenza, che si terrà questa sera a Castellabate, con un fine nobile. «Stasera – ha riferito – prenderò parte ad una cena di beneficenza: i fondi che verranno raccolti serviranno per costruire un parco per bambini. Non siamo politici, ma quando si può fare del bene non ci tiriamo indietro». Ne è seguito un intrattenimento al buffet, con prodotti tipici cilentani, molto apprezzati, quindi un piccolo tour nel Centro storico: dal museo Acropolis passando per la piazzetta Madonna di Costantinopoli. Quindi tornando verso il Castello, attraverso via Carmine Rossi, ammirando il panorama dal belvedere, Emanuele Filiberto, salutando il primo cittadino e gli altri presenti, ha affermato: «E’ meraviglioso!...Se mi trovate una casa con vista mare vengo a vivere qui».

GbL