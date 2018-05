Posa della prima pietra cittadella scolastica Importo complessivo dell'intervento di sette milioni

Venerdì 18 maggio, alle 11.30, posa della prima pietra cittadella scolastica di via Ticino (località Porcola). I lavori del primo lotto saranno eseguiti dal Consorzio Stabile Tekton s.c.a.r.l. di Napoli per un importo complessivo di 7 milioni di euro. La struttura fu progettata dall'Ipostudio Architetti di Firenze.

"Dopo 20 anni finalmente partono i lavori per la realizzazione del primo lotto della cittadella scolastica - dichiara il sindaco e presidente della Provincia, Giuseppe Canfora -. Per le caratteristiche e la conformazione dei luoghi, una volta completati i lavori, la destinazione naturale sarà il Profagri, unico istituto superiore della Campania ad avere un indirizzo di agricoltura autonomo, che può cogliere e dare risposte alla vocazione agricola di questo territorio. Finalmente una vera vocazione territoriale". L'idea di realizzare una città della scuola a Sarno, in via Ticino, affonda le radici nel lontano 1997, quando presidente della Provincia era Alfonso Andria.

S.B.