Scuole chiuse in occasione del passaggio del Giro d’Italia Lo ha disposto il sindaco

Con apposita ordinanza, il sindaco del comune di Agropoli, Adamo Coppola, in occasione del passaggio in città della 101^ edizione del Giro d’Italia, in programma sabato 12 maggio 2018, ha disposto la sospensione delle attività didattiche e la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, presenti sul territorio comunale. Il provvedimento è stato compiuto al fine di evitare problemi al rientro a casa degli studenti, considerato che il passaggio dei ciclisti, con conseguente sospensione della circolazione veicolare, coincide con quello dell’uscita delle scuole.

L’operazione si pone anche il fine di favorire la più ampia partecipazione possibile anche da parte degli alunni frequentanti le scuole cittadine, alla manifestazione sportiva, di rilevanza nazionale, per una giornata che sia una grande festa di sport e sano divertimento, fanno sapere dall'amministrazione. La città di Agropoli è inclusa nell’ottava tappa del Giro d’Italia che prevede un percorso di 209 km, da Praia a Mare a Montevergine di Mercogliano. Le strade cittadine che saranno percorse dagli atleti sono le seguenti: svincolo Agropoli Sud, via Sandro Pertini, rotatoria via Madonna del Carmine, via Dante Alighieri, via Alcide De Gasperi, via Risorgimento, via San Marco, via Litoranea di Paestum (S.P. 278).

La sosta della carovana del Giro sul lungomare San Marco, è prevista intorno alle ore 12.30. Il Comando della Polizia Municipale ha istituito, con altro provvedimento, il divieto di sosta e fermata su tutte le arterie indicate, disponendo percorsi alternativi. Le arterie stradali dovranno essere completamente sgombre a partire dalla prima mattinata (ore 8.00) e fino al termine della manifestazione. I veicoli che, nonostante le disposizioni, dovessero venire trovati sul percorso, verranno sanzionati e rimossi a mezzo carro attrezzi. Si raccomanda la massima collaborazione da parte di tutti i cittadini al fine di una buona riuscita della manifestazione.

S.B.