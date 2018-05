Video | Calvanico, un paese in crescita grazie ad Antonio La storia di un giovane candidato dalla gente, progetto da applausi

Come stiamo rimarcando più volte in questi giorni, tra i paesi della Campania più sottovalutati, ma che meriterebbero maggiori attenzioni c'è senza dubbio Calvanico, ridente località della provincia di Salerno che sta attivando un progetto ambizioso e lungimirante che punta soprattutto a coinvolgere i più giovani. Proprio un giovane, Antonio Barone, è stato indicato come possibile consigliere comunale del futuro per la sua capacità di coinvolgere la cittadinanza. Nel video che segue le immagini più suggestive del paese e le parole del diretto interessato.

Gaetano Ferraiuolo