Vandali al cimitero, danneggiata una bara. Si indaga Danneggiati anche un deposito e una cappella

Hanno preso a picconate delle tombe: un raid vandalico e blasfemo, messo a segno nel cimitero di Sarno, la notte scorsa.I malviventi si sono introdotti nel camposanto, dove hanno danneggiato un deposito, una cappella e anche una bara. Dalle prime indagini pare che nulla sia stato rubato.

A fare la scoperta, questa mattina, il custode. L'accaduto è stato segnalato alla polizia che sta effettuando le opportune verifiche. Potrebbe essersi trattato di una spedizione punitiva nei confronti dell’uomo deceduto, la cui tomba è stata violata, e dei suoi familiari. Episodi simili si sono verificati anche nei mesi scorsi.

Sempre nel salernitano, era stato vandalizzato il cimitero di San Marzano sul Sarno. Danneggiate circa venti tombe. In quel caso furono anche rubati vasi ed oggetti in rame. Il raid era stato denunciato dalla stessa amministrazione comunale. Dura la condanna ai responsabili da parte del sindaco Cosimo Annunziata: "Stiamo verificando di attingere a fondi comunali per risarcire le famiglie per i danni subiti.

Eseguito un sopralluogo dei carabinieri che hanno riscontrato i danni alle tombe e il furto degli accessori. Secondo le prime ricostruzioni avrebbero agito durante la notte ed eludendo la telecamera di videosorveglianza posta all'ingresso del Cimitero e scavalcando dall'area a ridosso della parte opposta".

S.B.