Al via l'applicazione dell'imposta di soggiorno Sarà in vigore fino al 30 settembre 2018

Dal 1 giugno al via ad Agropoli l’applicazione dell’imposta di soggiorno. Sarà in vigore fino al 30 settembre 2018. Previste agevolazioni sui parcheggi per le strutture ricettive.

La nuova imposta si applicherà per un massimo di sette pernottamenti consecutivi operati presso le strutture turistiche site sul territorio comunale. Queste le tariffe previste a persona: 1,50 euro al giorno per alberghi, residenze turistico-alberghiere e villaggi turistici; 1 euro per campeggi, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, case per ferie, ostelli per la gioventù, country house, case religiose di ospitalità, agriturismi, aree attrezzate per la sosta temporanea, bed and breakfast.

Previste esenzioni per le seguenti categorie: i minori fino al compimento del 12° anno di età; i malati che devono effettuare visite mediche, cure o terapie in day hospital, presso strutture sanitarie; i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario; i volontari che prestano servizio in occasioni di calamità; gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggio e turismo (l’esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore per ogni 25 partecipanti); il personale appartenente alla Polizia di Stato e alle altre forze armate che presta attività di ordine e sicurezza pubblica; tutti i lavoratori che pernottano in Città, per ragioni dovute al loro lavoro, purché documentabili.

La modulistica, predisposta dall’assessore al Bilancio Roberto Mutalipassi, inviata alle strutture ricettive, è disponibile presso l’Ufficio Turismo e sulla pagina Facebook del Comune. Presto sarà scaricabile anche dal sito istituzionale. Per compensare, in qualche modo, l’impegno delle strutture ricettive per svolgere gli adempimenti consequenziali all’introduzione dell’imposta di soggiorno, sono state previste delle tariffe agevolate per il pagamento dei parcheggi a pagamento. I titolari delle strutture interessate possono rivolgersi all’Agropoli Cilento Servizi presso la sede, in viale Lombardia. «Andiamo incontro alle strutture interessate – spiegano il Sindaco Adamo Coppola e l’Assessore al Bilancio, Roberto Mutalipassi – prevedendo apposite agevolazioni per l’utilizzo di parcheggi a pagamento comunali per i loro ospiti. Si prevedono due tipologie: parcheggi di prossimità e mensili. Un modo per ricambiare alle incombenze date loro, relativamente all’applicazione dell’imposta di soggiorno».

S.B.