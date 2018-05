Sarno ammessa nell'elenco delle "Città che leggono" La qualifica ottenuta per il biennio 2018-2019

Tra i Comuni che hanno ottenuto la qualifica di Città che legge 2018-2019 c’è anche Sarno. Il progetto del Centro per il libro e la lettura, promosso dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, in collaborazione con l'ANCI, prosegue sulla strada intrapresa attraverso la pubblicazione degli elenchi dei Comuni che hanno ottenuto la qualifica di "Città che legge" per il biennio 2018-2019.

La qualifica di "Città che legge" consentirà a ciascun comune di partecipare ai bandi per l’attribuzione di contributi economici, premi ed incentivi che il Centro per il libro e la lettura di volta in volta predisporrà per premiare i progetti più meritevoli.

Dalla lettura dipendono lo sviluppo intellettuale, sociale ed economico delle comunità: è con questa consapevolezza che il Centro per il libro e la lettura, d’intesa con l’ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani attraverso la qualifica di Città che legge ha deciso di promuovere e valorizzare quelle Amministrazioni comunali impegnate a svolgere con continuità sul proprio territorio politiche pubbliche di promozione della lettura. L’intento è di riconoscere e sostenere la crescita socio-culturale attraverso la diffusione della lettura come valore riconosciuto e condiviso, in grado di influenzare positivamente la qualità della vita individuale e collettiva.

Una Città che legge garantisce ai suoi abitanti l’accesso ai libri e alla lettura – attraverso biblioteche e librerie – ospita festival, rassegne o fiere che mobilitano i lettori e incuriosiscono i non lettori, partecipa a iniziative congiunte di promozione della lettura tra biblioteche, scuole, librerie e associazioni.

L’Assessorato alla Cultura esprime la propria soddisfazione per le sinergie attivate, volte a favorire la crescita culturale della Città e rivelatesi vincenti, portate avanti con la Regione, gli Istituti Scolastici e le Associazioni del territorio. "I dati che testimoniano l’incremento dell’interesse nei confronti della Biblioteca Comunale, ci spingono a continuare in questa direzione - spiega l'Assessore alla Cultura, Vincenzo Salerno -. Un ringraziamento particolare alla dottoressa Clelia Buonaiuto per il prezioso sostegno ai progetti proposti e nell’organizzazione di tutte le manifestazioni e gli eventi legati alla promozione sociale e culturale del nostro territorio”.

Soddisfatto il Sindaco Giuseppe Canfora:"Si tratta di un riconoscimento che ci gratifica. E' un bel segnale di attenzione che ci ripaga di tanto lavoro e tanti sforzi. Leggere fa bene a tutti, grandi e piccoli, e migliora la qualità della vita: Sarno ci crede, ora più che mai".

