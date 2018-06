Ventiquattro nuove assunzioni al comune Ecco le disposizioni dell'Ente

La Giunta Canfora ha approvato la delibera del fabbisogno del personale predisposta dall'Assessore Eutilia Viscardi, con il piano di nuove assunzioni, 24 in totale. Il Comune di Sarno, nei prossimi mesi, entro il 2020, assumerà 2 Ingegneri, 1 Avvocato, 1 Istruttore Direttivo in materia di Tributi, 1 Responsabile dei Servizi Sociali, 4 Istruttori Amministrativi di categoria D, 1 istruttore amministrativo categoria C, 3 Geometri, 1 Informatico.

Saranno rinforzati i Vigili Urbani con 1 ispettore di Vigilanza Categoria D, 2 Vigili e 2 Ausiliari a tempo determinato dalle vecchie graduatorie ormai in scadenza e si organizzerà, quindi, un nuovo concorso per Vigili e Ausiliari a tempo determinato da cui assumere subito altre 4 unità. Sarà selezionato il terzo dirigente.

Il piano di assunzioni è stato approvato dai revisori dei conti ed è la prova evidente delle risorse a disposizione dell'Ente che ha rispettato il patto di stabilità e gli altri vincoli in materia di spesa. “Solo un Ente sano può permettersi di assumere” si conclude così la comunicazione del sindaco di Sarno Giuseppe Canfora e dell'amministrazione comunale.

S.B.