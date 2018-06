Esplode bomba carta davanti al centro estetico Paura nella notte

Paura ad Angri, la notte scorsa c'è stata una forte esplosione in via Nazionale, davanti ad un istituto di bellezza. A provocarla una bomba carta che ha mandato in frantumi le vetrine del negozio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione e gli agenti della polizia municipale.

Per il momento le forze dell'ordine non escluderebbero alcuna pista, neppure quella estorsiva.

S.B.