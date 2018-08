Emergenza rifiuti e finanziamenti regionali persi: è polemica Le accuse del gruppo "Insieme per costruire"

“Il sindaco di San Marzano sul Sarno non si smentisce mai. Continua a sparare a zero contro l’opposizione, dimenticando che i problemi principali di questa città derivano dalla sua maggioranza”.

Così il gruppo “Insieme per costruire” replica al primo cittadino Cosimo Annunziata che, recentemente, ha attaccato la minoranza su diversi temi che riguardano la vita civile della comunità marzanese. “Al burocrate-commercialista chiediamo di riflettere fino a dieci prima di sparare le solite sentenze. Vogliamo ricordare che la diffida alla Regione Campania sulla gestione dei rifiuti è partita solo dopo una segnalazione in merito all’amianto abbandonato in località Ciampa di Cavallo, che è solo una delle tante criticità che attanaglia il territorio comunale. Anzi, ci teniamo a precisare che il sindaco, nonostante i proclami, ancora non ha mosso un dito, insieme all’assessore alla Nettezza urbana, per bonificare l’area che da oltre un mese è teatro di una discarica a cielo aperto.

Al sindaco vorremmo ulteriormente spiegare che per tale operazione è stata varata una determina comunale del settore Ambiente che ha portato l’Ente a prevedere una spesa di 4mila euro nei confronti di una ditta “Inchem” di Angri. Ecco perché siamo disgustati dalle sue dichiarazioni, che dimostrano, ancora una volta, un odio a prescindere per chi, onestamente, prova a fare politica”.

Ma il gruppo “Insieme per Costruire” punta il dito anche sul mancato finanziamento regionale per il restyling delle scuole cittadine. “Il sindaco dovrebbe spiegare alla comunità perché la vicina San Valentino Torio riceverà oltre 3 milioni di euro per il suo progetto, mentre San Marzano sul Sarno fa ancora i conti con una documentazione approssimativa che ha portato all’ennesima bocciatura”, hanno continuato i componenti dell’opposizione. “Forse sarebbe meglio concentrarsi sul lavoro e non fare scena muta su tutto, a partire dagli atti copiati che hanno portato la nostra comunità ad avere un triste primato in provincia di Salerno”.

S.B.