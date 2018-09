I^ Giornata Nazionale della Prevenzione Sismica Incontro con tecnici e ingegneri a Nocera Inferiore, unica piazza per l’intero Agro Sarnese

Diamoci una Scossa è lo slogan utilizzato in occasione della prima giornata nazionale della prevenzione sismica. Nell’Agro Nocerino-Sarnese unica piazza prevista è Nocera Inferiore. Domenica 30 settembre architetti e ingegneri esperti in prevenzione del rischio sismico incontreranno i cittadini interessati nelle Piazze della Prevenzione sismica per dare informazioni utili per la sicurezza della casa e fissare per il mese di novembre una visita tecnica informativa presso la propria abitazione. L’Amministrazione Torquato ha deciso di localizzare gli incontri presso la Sala Polifunzionale di Via Matteotti.

Con il coordinamento del Dirigente del settore Lavori Pubblici, Ing. Gerardo Califano, tecnici esperti in prevenzione incontreranno i cittadini interessati a partire dalle ore 9,00 fino alle ore 13,00 nella mattinata di domenica e nel pomeriggio dalle ore 16 fino alle 21. Un’occasione da non perdere al fine di tener al sicuro la propria famiglia in caso di terremoto in una casa più sicura e questo può significare molto se non tutto, per la vita di chi la abita.

S.B.