Cirielli: "Decreto su Fiume Sarno. E’ un’emergenza nazionale" “Costa e Grillo diano risposte alle comunità locali”

“Il Governo adotti un decreto, senza perdere altro tempo, per bonificare il Fiume Sarno e il territorio limitrofo, ripristinando le condizioni minime di sicurezza ambientale e sanitaria”: è quanto chiede Edmondo Cirielli, Questore della Camera dei Deputati e parlamentare salernitano di Fdi, commentando l’ultima ricerca americana, riportata questa mattina dagli organi di stampa, sulle conseguenze dell’inquinamento del fiume Salerno per la salute delle popolazioni locali”

“Nelle prossime ore depositerò un’interrogazione parlamentare ai ministri della Salute, Giulia Grillo, e Ambiente, Sergio Costa perché la bonifica del Fiume Sarno sia un’emergenza nazionale sul tavolo del governo Conte” - continua Cirielli.

“Le comunità locali hanno il diritto di sapere quali iniziative il governo Lega-Cinque stelle vorrà mettere in campo per risolvere finalmente il problema del fiume Sarno dimenticato per 6 anni dai Governi del Pd e delle sinistre" conclude il parlamentare di Fdi.

S.B.