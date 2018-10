"Per le strade della vita", riprende la campagna Si parte da Eboli con due doppi appuntamenti

Parte da Eboli la II edizione della campagna di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale ‘Per le strade della vita’, mirata ad alimentare un cambiamento culturale e a prevenire, nelle comunità del territorio, l’incidentalità stradale, puntando al rispetto della singola persona come di tutti gli utenti della strada. Grazie alla sensibilità sull’argomento del sindaco e Consigliere Provinciale Massimo Cariello, è cominciata dal comune di Eboli, per il secondo anno di attività, la campagna ‘Per le strade della vita’ con due doppi appuntamenti alla scuola media ‘Matteo Ripa’, alla presenza del Dirigente Scolastico Daniela Natalini e di studenti attenti e predisposti ad ascoltare gli input lanciati dalla Polizia Provinciale e dal Consigliere Politico della Provincia di Salerno con delega alla Sicurezza Stradale, la giornalista Maria Rosaria Vitiello.

'Per le strade della vita', campagna promossa dalla Provincia di Salerno, dal suo Presidente Giuseppe Canfora e dal Settore Viabilità e Trasporti guidato dal Dirigente Domenico Ranesi, è costituita da un protocollo d'intesa sulla sicurezza stradale che la Provincia propone ai Comuni del territorio provinciale e da un progetto per le scuole, con corsi che godono dell'esperienza tecnica e didattica in materia di sicurezza sulle strade delle Forze dell'Ordine. Gli agenti indirizzano gli studenti verso il comportamento corretto e rispettoso delle norme del Codice della Strada e interagiscono con loro, rendendoli protagonisti.

Informare e formare i giovani sulla sicurezza stradale nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, con corsi di formazione continua sul tema, è la spinta propulsiva della campagna promossa dalla Provincia di Salerno per alimentare nei giovani la cultura della sicurezza sulla strada e della legalità. L’utilizzo di filmati e immagini mette in luce le motivazioni per cui vengono emanate determinate norme, i vantaggi che l’osservanza delle stesse procura, i fattori condizionanti la mobilità. Tutto al fine di favorire la consapevolezza delle proprie scelte e del proprio ruolo nell’adozione di adeguati stili ed atteggiamenti sulla strada.

Alla base, c’è un impegno concreto della Provincia di Salerno per questo progetto che mira ad un cambiamento culturale degli utenti della strada, a partire dai giovani. C’è, in particolare, la determinazione a dare voce a un tema cruciale che coinvolge tutti, qual è la sicurezza stradale, anche in nome del percorso da intraprendere nelle scuole e del dialogo con gli studenti, che riesca ad evidenziare come vivere la strada correttamente.

S.B.