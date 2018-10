Torna il servizio civile per i giovani ebolitani Martedì 30 ottobre i colloqui per l’ammissione

Un esercito di giovani preparati, informati, con la voglia di imparare e l’obiettivo di accedere ad una formazione che potrebbe rivelarsi importante per il futuro lavoro. Oltre 230 sono i candidati per i tre progetti del servizio civile presso il Comune di Eboli, in questo modo l’Ente ribadisce la totale apertura verso le esigenze dei giovani alla ricerca di formazione e preparazione, anche garantendo un compenso mensile come da progetti. “Abbiamo mantenuto l’impegno di dare possibilità e spazio ai giovani, che rappresentano il futuro - commenta il sindaco, Massimo Cariello -. In questi anni stiamo mettendo in campo decine di iniziative, affinché i nostri ragazzi possano trovare momenti di indispensabile formazione, garantendosi una preparazione necessaria per il futuro, una certezza per se stessi e per le proprie famiglie”.

I colloqui dei candidati ammessi saranno effettuati dall’ente accreditato Amesci, uno dei più prestigiosi sull’intero territorio azionale, e sono stati programmati per martedì 30 ottobre presso il Centro Sociale di Salerno, in via Raffaele Cantarella.

“Si tratta dei colloqui per la selezione dei giovani che avranno accesso al servizio civile attraverso i progetti “Cultural expo”, “Fuori pericolo” e “Libertà è partecipazione” - illustra l’assessore comunale con delega alle politiche giovanili, Carmine Busillo -. Un’altra grande opportunità per decine di ragazzi, un’occasione che esalta le loro aspirazioni e la preparazione costruita.

Negli anni abbiamo verificato quanto questa formazione possa rivelarsi importante per il mondo giovanile nel quale l’Amministrazione comunale sta investendo risorse ed impegno. La nostra quota 100 l'abbiamo quasi raggiunta come giovani impegnati presso il Comune tra servizio civile e garanzia giovani, un risultato che ci rende orgogliosi”.

