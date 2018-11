Trasferito a Sarno il centro per l'impiego La Regione ha accolto le richieste del sindaco del comune dell'Agro

La Regione Campania ha accolto la richiesta del Sindaco di Sarno Giuseppe Canfora ed ha ritenuto idonei i locali messi a disposizione dall’Amministrazione Comunale, in via Giacomo Matteotti, nello stabile Cofaser, per ospitare il Centro per l’Impiego che ha sede attualmente a Scafati.

Il trasferimento a Sarno del Centro per l’Impiego, con tutto il personale, risolverà le problematiche messe in evidenza nei mesi precedenti dall’utenza sarnese, fanno sapere dall'ente.

Nel ringraziare il Presidente della Regione Vincenzo De Luca e l’Assessore Regionale al Lavoro ed alle Risorse Umane Sonia Palmieri, il Sindaco Canfora esprime la sua soddisfazione ed il suo orgoglio per l’importante obiettivo raggiunto che farà della città di Sarno il punto di riferimento di moltissimi lavoratori e delle imprese dell’Agro Sarnese – Nocerino.

Sara Botte