Angri, 100mila euro da investire nella scuola cittadina Sarà realizzata una scala antincendio per aumentare i livelli di sicurezza

Una scala antincendio per il Primo Circolo Didattico “Sant’Alfonso Maria Fusco”. Attraverso un contributo di 100mila euro, si doterà l’istituto di una scala esterna che aumenterà i livelli di sicurezza, completando la messa a norma della struttura.

L’amministrazione Ferraioli ha cercato ed ottenuto questo finanziamento, erogato dal Fondo Nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione (Fondi Miur). Una dotazione economica relativa al 2017 ed inerente alla “Legge per la dignità e la cittadinanza sociale”, che ha definito gli strumenti per la programma e il coordinamento del Piano Sociale Regionale.

Così il sindaco Cosimo Ferraioli:

“Abbiamo ottenuto un nuovo finanziamento che servirà a migliorare i livelli di sicurezza, adeguando alle normative una struttura scolastica cittadina, dove crescono e si formano i nostri piccoli alunni. Un senso di responsabilità amministrativo che risolve una carenza strutturale, lasciata in eredità dal recente passato. Risultati che premiano il mio personale impegno e il lavoro dell’assessorato alla Pubblica Istruzione retto da Caterina Barba e dell’assessorato ai Servizi Sociali. Energie che sono riuscite ad intercettare risorse economiche, utili a fornire le risposte attese da tempo”.

Caterina Barba assessore alla Pubblica Istruzione e al Patrimonio:

“Una scelta di intervento mirata che risolve un’esigenza manifestata da tempo, che oggi si avvia verso la sua soluzione definitiva. Il primo Circolo ospita una vasta platea di alunni e vi era la necessità di completare una struttura priva di una scala antincendio che a breve sarà installata, dotando l’istituto di un elemento di sicurezza indispensabile”.

Continuano intanto le attività e gli impegni dell’amministrazione Ferraioli e dall’assessorato ai Servizi Sociali retto da Maria D’Aniello, sul fronte della partecipazione al Piano d’Ambito e per la costituzione della nuova Società Consortile.

Nella riunione del Coordinamento, che si è svolta lo scorso 19 febbraio, è stato affrontato il tema delle scadenze di contratto del personale impiegato, previste per il prossimo 28 febbraio. Il Comune di Angri, con una nota dell’11 febbraio scorso, ha invitato gli altri comuni dell’Ambito, a ricercare una risoluzione al problema evitando di bloccare le attività degli uffici territoriali e dell’Ufficio di Piano, che erogano servizi per circa 100mila abitanti. I Commissari hanno deciso di non prorogare i contratti. In merito alla costituzione della Società consortile, il Comune di Angri ha ribadito la necessità di modificare alcuni articoli dello Statuto, e confermato di voler aspettare l’elezione del nuovo Consiglio comunale di Scafati, per assicurare all’interno dell’Ambito, la giusta rappresentanza democratica. Degli sviluppi emersi nel corso della riunione è stata informata anche l’assessore regionale Lucia Fortini, che si è dimostrata disponibile a valutare le istanze avanzate dal nostro comune.

Intanto il Piano d’Ambito è stato beneficiato di un finanziamento di un milione di euro relativo ai fondi I.T.I.A Campania FSE 2014-2020. Si tratta del “Progetto Futura”, finito sesto in graduatoria, su trenta progetti presentati (decreto dirigenziale n.38 del 18/02/2019 pubblicato sul BURC Campania).

“Il progetto Futura - afferma il sindaco - interesserà tutte le attività relative al disagio sociale, con la finalità di garantire servizi ed interventi utili al miglioramento della qualità della vita delle persone, delle famiglie e delle comunità. Ringrazio l’assessore Maria D’Aniello per la perseveranza e la passione con cui sta svolgendo il suo ruolo, e credo che la parte di finanziamento che spetterà alla nostra comunità, garantirà una serie di nuove opportunità sociali. Sull’Ambito e sugli incontri del Coordinamento, confermo che ci siamo assunti la responsabilità di mantenere attivi i servizi, finanziando direttamente le attività fino ad oggi svolte dai nostri uffici. Ho ribadito la volontà di costituire la Società consortile, ma solo dopo la revisione di alcuni articoli dello Statuto e l’elezione della nuova amministrazione a Scafati. Valutazioni e scelte democratiche necessarie, per tenere in piena considerazione tutti i soggetti coinvolti ed i comuni più piccoli in particolare”.

Maria D’Aniello assessore ai Servizi Sociali

“Si tratta di un finanziamento importante che renderà attivi percorsi formativi, finalizzati all’acquisizione di competenze tecnico-professionali e tirocini di inclusione sociale. Un traguardo importante per la nostra amministrazione che potrà disporre di risorse utili alla collettività. I particolari del progetto saranno illustrati in un prossimo convegno. Ritornando alla riunione del Coordinamento, abbiamo preso atto della ferma volontà espressa dai Commissari del Comune di Scafati, di non prorogare i contratti del personale, ormai prossimi alla scadenza, malgrado avevano proposto al coordinatore, di reclutare le figure professionali necessarie attraverso l’utilizzo delle risorse regionali già trasferite e nella disponibilità dell’Ambito. Noi continueremo a finanziare le attività del nostro Segretariato Sociale, mentre abbiamo informato l’assessorato regionale, delle nostre proposte avanzate in merito alla creazione della nuova società consortile”.