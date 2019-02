Un centro di aggregazione nei locali dell'ex Pretura Intervento da 270mila euro: ospiterà micronido e un'area socio educativa per disabili

Al via stamattina i lavori nell'immobile dell'ex Pretura. Il centro di aggregazione sociale, comprensivo di micronido e area socio educativa per disabili, si appresta a essere realizzato all'interno dell'immobile di via Casamare, destinato un tempo allo svolgimento delle attività giudiziarie. "Ad Amalfi, dove gli spazi per stare assieme sono sempre stati pochi, si realizza dunque un progetto rivolto alla comunità nell'intento di rafforzarla attraverso solidi ed efficaci processi partecipativi": a darne notizia, in una nota, il comune guidato dal sindaco Daniele Milano. La struttura, presso cui sono iniziati i lavori di adeguamento strutturale e di manutenzione straordinaria, sarà presto trasformata in complesso polifunzionale destinato a tutte le fasce d'età e a quelle cosiddette deboli.

Il progetto prevede un investimento di ben 270mila euro, tutti reperiti dal bilancio municipale. "Con l'avvio dei lavori prende corpo l'idea di dotare Amalfi di uno spazio in cui bambini, giovani, adulti ed anziani possano incontrarsi, crescere e riappropriarsi del senso di comunità. Perché mai come ora - ha fatto sapere la fascia tricolore della Costiera - la città necessita di buone pratiche inclusive che tengano insieme, seppur nella diversità di età e talvolta di pensiero, più generazioni al fine di ritrovare il sentimento di appartenenza e non più solo quella percezione della similarità con gli altri. L'ex Pretura, dove sorgerà il nuovo centro di aggregazione riservato ai cittadini di Amalfi, sarà un autentico fiore all'occhiello relativamente alle finalità per le quali è stato concepito: favorire coesione e inclusione".

