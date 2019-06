Liceo "Marone" di San Severino, lavori quasi ultimati Sopralluogo del presidente della Provincia: investimento da 7 milioni per oltre mille studenti

Il presidente della Provincia di Salerno, Michele Strianese, in sopralluogo al cantiere del liceo scientifico "Publio Virgilio Marone" di Mercato San Severino, dove stanno per essere ultimati i lavori. Insieme a lui il consigliere provinciale delegato all’edilizia scolastica, Antonio Sagarese, il dirigente del settore patrimonio e edilizia scolastica e il sindaco del Comune di Mercato San Severino, Antonio Somma.

"Finalmente sono in fase di ultimazione - le parole di Strianese – i lavori del polo scolastico di Mercato San Severino dove tutto sarà in funzione entro l’inizio del nuovo anno scolastico. Questo del "Publio Virgilio Marone" è un intervento di oltre 7 milioni di euro e la ditta Iennaco Domenico ci ha mostrato l’avanzamento dei lavori, i laboratori. Ci sono 38 aule che ospiteranno oltre 1000 studenti. Fra i nostri 138 plessi scolastici questa sarà una struttura sicuramente all’avanguardia".

Non solo. L'inquilino di Palazzo Sant'Agostino ha sottolineato che "seguiamo con molta attenzione la situazione molto delicata dell’edilizia scolastica per tutti i 60mila studenti che frequentano le nostre scuole. Non parliamo infatti solo di diritto allo studio da tutelare, e quindi di manutenzione ordinaria o straordinaria, ma di diritto alla sicurezza, quindi di messa in sicurezza, di adeguamento alle norme sismiche di edifici scolastici che spesso, al contrario del "Publio Virgilio Marone", sono fatiscenti e necessitano di interventi continui. La Provincia c’è e ringrazio soprattutto la Regione Campania, in particolare il suo presidente Vincenzo De Luca, che ci permette con i finanziamenti regionali di tutelare la sicurezza dei nostri studenti in tutto il nostro territorio", ha concluso il presidente Strianese.