Ponte sul rio Sguazzatoio, proseguono i lavori dell'opera Campata di 20 metri, travi di cemento armato e larghezza stradale di 10 metri e mezzo

Proseguono i lavori di costruzione del ponte sul rio Sguazzatoio nei comuni di Angri e San Marzano Sul Sarno, finanziati dalla Regione Campania, nell'ambito degli Accordi di Programma Quadro. Spiega il presidente della Provincia, Michele Strianese: "Quest’opera è parte dei lavori di realizzazione della viabilità alternativa alla strada statale 18 nell’Agro Sarnese Nocerino. Gli interventi di costruzione del ponte furono iniziati nello scorso mese di marzo con i necessari lavori preparatori del cantiere e la realizzazione della palificata di fondazione (già completata) a progetto. Sono in corso le lavorazioni di posa delle armature metalliche per la realizzazione delle spalle che saranno in conglomerato cementizio armato gettato in opera".



Il ponte, ad unica campata di lunghezza di circa 20 metri, sarà realizzato con travi in cemento armato prefabbricato e ospiterà una sede stradale di tipo C1 di larghezza complessiva 10 metri e mezzo.



"Questo intervento, una volta ultimato, consentirà il miglioramento di un tratto della S.P. 185, in un punto in cui questa ha una doppia curva pericolosa e un ponte di minori dimensioni. Si tratta di lavori importanti quindi che garantiranno maggiore sicurezza ai nostri cittadini - riprende l'inquilino di Palazzo Sant'Agostino - . Il completamento del ponte è previsto con il varo delle travi in cemento armato precompresso per la metà del prossimo mese di settembre. L’intero tratto stradale nuovo sarà completo, secondo il cronoprogramma, nei successivi 60 giorni. Ringrazio la Regione Campania e in particolare il suo presidente Vincenzo De Luca per l’attenzione che riserva ai nostri territori, attraverso i finanziamenti regionali è possibile mettere in sicurezza le nostre strade e garantire una mobilità più sicura alle nostre comunità", conclude Strianese.