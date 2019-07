Furto nella notte in farmacia: i ladri scappano con il bottino Indagano i carabinieri

Ladri in azione nella notte tra sabato e domenica in una farmacia a Sarno, a pochi metri da Piazza Marconi.

Ieri mattina la scoperta da parte dei proprietari che hanno sporto denuncia ai carabinieri. Al via le indagini per incastrare i malviventi che hanno portato via un bottino di circa mille euro. I militari stanno visionando le immagini di videosorveglianza per trovare elementi utili che consentano l'identificazione dei tre malviventi.