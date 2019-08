Sversamenti nel Sarno, scatta la denuncia ai carabinieri Il sindaco di Sarno: "Grave fenomeno di inquinamento ambientale a Rio Foce, subito i controlli"

"Non possiamo più aspettare, ci vuole un controllo del Rio Foce per colpire i responsabili dei continui sversamenti illegali". Il sindaco di Sarno, Giuseppe Canfora, va giù duro sull’ennesimo episodio di inquinamento di uno degli affluenti del fiume Sarno nella zona di Foce. Il primo cittadino salernitano ha presentato questa mattina un esposto-denuncia ai carabinieri, a firma sua e degli assessori Eutilia Viscardi e Roberto Robustelli, richiedendo un intervento urgente di verifica e controllo.

"Nel denunciare - dichiara il sindaco Canfora -la gravità di questi ripetuti fenomeni di inquinamento ambientale, e per intraprendere le iniziative necessarie a bloccare questi scarichi abusivi, che vengono illecitamente immessi nel Rio Foce e quindi nel fiume Sarno, si chiede un intervento urgente per porre in essere tutti gli atti e i controlli necessari al fine di verificare ed individuare l’esatta provenienza dei suddetti scarichi abusivi e gli eventuali responsabili di tali inqualificabili episodi", la presa di posizione della fascia tricolore sarnese.

Dopo la denuncia del sindaco, questa mattina i tecnici dell'Arpac hanno effettuato i primi rilievi nella zona del Rio Foce.