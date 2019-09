Turismo, servizi, trasporti:siglata l'intesa Agropoli-Capaccio L'obiettivo dei sindaci Coppola e Alfieri è valorizzare il territorio grazie alle sinergie

I Comuni di Agropoli e di Capaccio Paestum insieme per collaborare in progetti di sviluppo nei settori strategici di crescita del territorio. Questa mattina, i sindaci Adamo Coppola e Franco Alfieri hanno firmato il protocollo di intesa, nell’ambito di una conferenza stampa tenutasi all’interno dell’aula consiliare del Comune di Agropoli. I due municipi hanno importanti elementi in comune quali città con più di 20 mila abitanti, centri del commercio e sedi di importanti servizi, la cui erogazione soddisfa anche i comuni limitrofi.

"In quanto “Porta d’ingresso” del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni hanno interesse reciproco a rafforzare l’accessibilità a questo ambito strategico per tutto il territorio a sud di Salerno in termini di potenziamento della mobilità su ferro con particolare riferimento all’Alta Velocità, dei collegamenti dedicati con l’aeroporto di Salerno-Costa d’Amalfi, e delle tappe del Metrò del Mare - si legge nella nota stampa che ha accompagnato l'iniziativa istituzionale - . Esiste un’area industriale, a confine tra Agropoli e Capaccio, che deve essere valorizzata e potenziata. Nel settore del commercio e dei servizi pubblici e sociali possono essere create le giuste sinergie programmatiche e operative realizzando, ad esempio, strutture d’interesse pubblico nell’area a confine tra i due Comuni. Per ciò che attiene il settore turistico, le due cittadine rappresentano insieme un territorio con enormi potenzialità di crescita".

Il protocollo di intesa prevede di avviare forme di coordinamento e di collaborazione, con queste priorità programmatiche individuate e sottoscritte: accessibilità e trasporti; promozione e turismo, imprese ed ambiente: commercio, sport e tempo libero; servizi sociali comprensoriali.

"I Comuni di Agropoli e Capaccio Paestum - afferma il sindaco Adamo Coppola - risultano tra quelli costieri con il maggior numero di abitanti nell’area a sud di Salerno. Sono simili ma diversi nelle loro diverse peculiarità e insieme possono completarsi a vicenda, offrendo un ampio ventaglio di possibilità sia in ambito turistico, che nel commercio, nel campo agricolo, in quello sociale. Una sinergia tra Enti, con progetti integrati di sviluppo, può avviare quel meccanismo di crescita che le nostre aree attendono da tempo".

"In più occasioni - commento del primo cittadino Franco Alfieri - quando ero primo cittadino di Agropoli, ho siglato il medesimo protocollo di intesa con il Comune di Capaccio Paestum, prima con l’ex sindaco Marino poi con Voza, ma è rimasto solo su carta. Oggi questa operazione può finalmente concretizzarsi e sono certo che porterà benefici sotto ogni punto di vista ad entrambe le aree, che diventeranno protagoniste di un progetto che favorirà il loro sviluppo socio-economico sfruttando le potenzialità di ognuna, diventando la locomotiva trainante del Cilento".