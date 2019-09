Fisciano, nasce l'app del comune al servizio dei cittadini Informazioni in tempo reale su attività e notizie, ma anche per la mensa scolastica

Al Comune di Fisciano si è tenuta una conferenza stampa dedicata alla presentazione di due nuove app: un altro passo avanti

nell'ambito dell'informatizzazione e della digitalizzazione. Gli interventi sono stati affidati al sindaco Vincenzo Sessa e all'ingegnere

Alfonso Carratù, responsabile informatico del Comune.

"Stamattina presentiamo due app. La prima è quella istituzionale del Comune di Fisciano che permetterà di essere collegati in tempo reale con il sito dell'Ente per conoscere aggiornamenti su eventi, manifestazioni, allerte meteo e ultime notizie. Sarà possibile già a partire da questo fine settimana scaricare l'applicazione da tutti i sistemi operativi in modo da essere sempre connessi con le attività che il Comune mette in campo - ha spiegato la fascia tricolore, Vincenzo Sessa -. Questo è un altro passo avanti per l'informatizzazione che avevamo pensato all'inizio della legislatura e che grazie alla collaborazione con l'ingegnere Carratù stiamo portando avanti. Altra applicazione importante è quella dedicata al servizio mensa scolastica che è già disponibile vista l'imminente apertura delle scuole e quindi anche della mensa che aprirà contestualmente. L'app si chiama "Telemoney" e consentirà agli utenti di prenotare i pasti ed effettuare pagamenti online evitando di recarsi negli uffici comunali. Anche in questo caso si tratta di un impegno portato avanti per migliorare la vita dei nostri cittadini e continuare nel solco dell'informatizzazione".

La descrizione dei dettagli tecnici delle app è stata affidata all'ingegnere Carratù, responsabile informatico comune di Fisciano. "L'app istituzionale dell'Ente ha l'obiettivo di fornire al cittadino diverse informazioni e sarà disponibile su Play Store di Google e Apple a partire da questo fine settimana. L'applicazione è denominata "Città di Fisciano". Nella pagina iniziale dell'app ci sono una serie di riquadri destinati ai diversi moduli. Nella sezione avvisi il cittadino troverà tutte le notizie aggiornate in tempo reale relative alle attività dell'Ente. La sezione denominata "uffici comunali" è stata pensata per consentire ai cittadini di conoscere servizi, orari e contatti. Per ricevere queste informazione sarà inoltre possibile ricevere una email o tramite una telefonata. Sarà possibile inoltre consultare il calendario per il conferimento della raccolta differenziata. Sarà inoltre possibile ricevere informazioni su enti pubblici o privati presenti sul territorio. Presente anche l'elenco dei

monumenti e delle chiese del territorio: per ognuno è stata creata una singola scheda di scrittura con descrizione e indicazione in mappa della sua posizione. Questo è un modo per avvicinare il cittadino all'amministrazione e fornire una serie di servizi", ha sottolineato il dipendente municipale.

Alle app possono accedervi genitori, collaboratori scolastici e gestori del servizio. Il genitore potrà prenotare i propri pasti ed effettuare i

pagamenti creando un conto personale virtuale che potrà aggiornare con nuovi accrediti. Effettuata la scelta del pasto, il gestore della mensa

conosce la quantità e il tipo di pasto che deve preparare quotidianamente.