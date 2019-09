Tir in via Nazionale, appello della Cisal alla prefettura “No a ordinanze scellerate: subito un confronto tra residenti e imprenditori per una soluzione"

"Sul passaggio dei tir sul tratto di via Nazionale ad Angri intervenga subito il prefetto di Salerno. Evitiamo così un nuovo caso simile a quello di Nocera Inferiore". Arriva netta la presa di posizione di Gigi Vicinanza, sindacalista della Cisal provinciale, dopo le segnalazioni dei residenti della zona al commissario prefettizio che guida il Comune. "Le proteste di chi vive in zona vanno rispettate assolutamente. Per questo serve non prendere sottogamba il problema, evitiamo che la situazione degeneri e si arrivi a individuare la soluzione peggiore per tutti".

Secondo Vicinanza, dunque, va preservata la tranquillità dei residenti e, allo stesso tempo, si deve evitare che le aziende del territorio subiscano contraccolpi. "Non bisogna dimenticare che quel tratto di via Nazionale è l'unica strada accessibile ai mezzi pesanti che devono raggiungere gli stabilimenti presenti sul territorio. Una possibile chiusura o riduzione del traffico in orari sbagliati potrebbe mandare in tilt il sistema delle commesse. Ecco perché chiedo al commissario prefettizio Alessandro Valeri e il prefetto di Salerno, Francesco Russo, di convocare aziende e residenti per trovare una soluzione che accontenti tutti".