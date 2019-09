Il maresciallo Nigro festeggia con l'Arma i suoi 101 anni Promosso carabiniere nel 1938, è stato nominato Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana

Un compleanno speciale per il Maresciallo Michele Nigro per i suoi 101 anni. Ha ricevuto gli auguri più fervidi dal Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Gen. C.d.A. Giovanni Nistri, festeggiando ad Agropoli con amici e familiari. Presenti all’incontro per gli auguri anche il Capitano Fabiola Garello, Comandante della Compagnia Carabinieri di Agropoli e il Comandante Provinciale di Salerno, Colonnello Gianluca Trombetti che ha consegnato personalmente, in forma di augurio, un dono raffigurante l’effige di una lucerna, da sempre simbolo dei carabinieri.

Il Maresciallo Michele Nigro è nelle fila dell’Arma dal 1938, e nel 1978 ha fondato la Sezione della Associazione Nazionale Carabinieri di Agropoli, tuttora esistente. Con l’Italia impegnata nella Seconda Guerra Mondiale partecipò al corso per sottufficiali venendo promosso al grado di vicebrigadiere e assegnato a Menton Scalo dove rimase fino al ’43 per poi essere trasferito a Napoli. Promosso al grado di maresciallo nel 1950 andrà in pensione nove anni dopo. Nel 1960 il presidente della Repubblica, Giovanni Gronchi, lo nominerà Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana.