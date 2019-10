Ponte sullo Sguazzatoio: manca pochissimo a varare l'opera Completata la posa in opera di 11 travi prefabbricate

Ormai in fase di completamento l'intervento sul rio Sguazzatoio nell'ambito dei lavori che interessano l'Alternativa alla SS 18 nell'agro Nocerino-Sarnese.

È stata completata - dichiara il Presidente della Provincia di Salerno, Michele Strianese - la posa in opera delle 11 travi prefabbricate del ponte sullo Sguazzatoio sito tra i comuni di Angri, San Marzano sul Sarno e Scafati.

Il ponte è costituito da una sola campata con luce di circa 20 m per una larghezza della sede stradale pari a 12 m. L'impalcato sarà completato in opera con una soletta di collegamento in calcestruzzo armato, irrigidita da traversi di testata e di campata.

Ormai manca pochissimo per varare l’opera. La Provincia prosegue i lavori per migliorare la viabilità del territorio e mettere in sicurezza tutta la rete stradale attraverso l’attività del settore Viabilità e Trasporti, diretto da Domenico Ranesi, con il supporto del Consigliere provinciale delegato alla Viabilità, Antonio Rescigno.

Per questo ringrazio anche la Regione Campania, soprattutto il Presidente, onorevole Vincenzo De Luca, per l'attenzione che dedica ai nostri territori, grazie alla quale non avremmo potuto avviare i necessari lavori di manutenzione delle nostre strade."