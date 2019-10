Baia di Trentova, sequestrato un immobile abusivo di 3 piani Controlli dei vigili urbani e dell'Ispettorato del lavoro

Continua la lotta a contrasto dell’abusivismo edilizio da parte del comando di polizia municipale di Agropoli, nucleo tutela del territorio. Sequestrato un immobile di tre livelli, per circa 240 metri quadrati totali: lo stabile, ancora allo stato grezzo e con le sole strutture orizzontali e verticali in cemento armato già predisposte, sarebbe stato realizzato in difformità rispetto alle autorizzazioni.

Non solo: secondo i caschi bianchi agropolesi il committente non aveva indicato un tecnico abilitato per la direzione dei lavori né un’impresa esecutrice per l’esecuzione dei lavori. Gli agenti di polizia locale hanno rilevato che la sopraelevazione del piano del sottotetto, oltre ad essere difforme dal progetto, era sprovvisto dell'autorizzazione sismica dell’ufficio del Genio civile di Salerno.

L’intero cantiere, compresi il ponteggio e il materiale edile, è stato sottoposto a sequestro penale. Sul posto era presente anche il personale dell’Ispettorato del lavoro di Salerno per altre ipotesi di reato legate alla regolare condizione dei lavoratori presenti nel cantiere. La zona in questione è sottoposta a tutela paesaggistica ed è di particolare pregio, dal momento che si trova nei pressi della rinomata baia di Trentova.