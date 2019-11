Maltempo, paura senza fine: evacuate decine di famiglie a Cava Provvedimento d'urgenza. Sospesa anche la circolazione ferroviaria sulla Salerno-Nocera Inferiore

Un incubo che sembra non finire mai. In serata il sindaco di Cava de' Tirreni, Vincenzo Servalli, ha firmato un'ordinanza di sgombero ad horas per i residenti dell'area che ricade nei pressi del monte Finestra, al confine con Tramonti. Decine le persone costrette a lasciare le proprie abitazioni per via delle abbondanti precipitazioni che non stanno dando tregua.

Le località interessate dall'evacuazione sono Contrapone, San Martino, Pella, Casa Riceri, Sant'Arcangelo. Rischio di categoria 6 segnalato dalla sala operativa della protezione civile regionale, anche per questo il centro operativo comunale - che sta seguendo da vicino le operazioni - ha disposto lo sgombero firmato dal primo cittadino Vincenzo Servalli. Gli sfollati sono ospitati presso la scuola di San Martino.

Ma le piogge stanno creando problemi anche alla circolazione ferroviaria: traffico sospeso sulla linea Salerno-Nocera Inferiore via Mercato San Severino. Diversi i treni cancellati e i ritardi, con i pendolari appiedati e costretti a fare ricorso al servizio sostitutivo allestito con i bus tra Salerno e Mercato San Severino.