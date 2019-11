Asl Giffoni Valle Piana: sono attivi tre nuovi ambulatori Sono già funzionanti i servizi di oculistica, psico oncologia e oncologia

Una vittoria per tutta la comunità e che inorgoglisce il primo cittadino Antonio Giuliano. Un importante obiettivo raggiunto, garantendo ai cittadini dell’intera area dei Picentini maggiori servizi sanitari ma soprattutto supporto, assistenza e accompagnamento alle famiglie.

In una comunicazione firmata da Pasquale Melillo, direttore responsabile della sede ASL di Giffoni Valle Piana e diretta al sindaco del comune picentino si sottolinea infatti come “la perseveranza, la volontà, la condivisione di un obiettivo porta i suoi frutti”.

I nuovi servizi sono già attivi, con l’ambulatorio di oculistica attivo il giovedì dalle ore 08.30 alle ore 13.30, quello di psico-oncologia nei giorni martedì e giovedì dalle ore 09.00 alle ore 13.30, quello di oncologia il giovedì dalle ore 08.30 alle ore 13.30.

“Si tratta di un grande risultato raggiunto che mi inorgoglisce – ha dichiarato il sindaco, Antonio Giuliano -. Sin dal mio insediamento mi sono adoperato per riuscire a portare alla sede ASL di Giffoni questi servizi che ritengo fondamentale per il benessere dei cittadini. Grazie al grande lavoro di sinergia con l’ASL Salerno e soprattutto con il direttore del distretto con sede a Giffoni Pasquale Melillo oggi possiamo annunciare questa bella notizia, che gratifica i miei sforzi e il mio continuo impegno per la salute non solo dei giffonesi ma dei cittadini dell’intera area dei Picentini, a dimostrazione che la condivisione e l’unità di intenti portano sempre a grandi risultati”