Partono i lavori in via Cinque a Cava de' Tirreni Operazioni per la messa in sicurezza anche in via Troisi. Servalli: "Interventi attesi da decenni"

Presentati questa mattina i progetti di messa in sicurezza di via Cinque, in località San Cesareo, e di riqualificazione di via Troisi, in località San Lorenzo. Presenti il sindaco Vincenzo Servalli, l’assessore ai Lavori Pubblici, Nunzio Senatore, l’assessore Annetta Altobello, il capogruppo PD Giuliano Galdo, il presidente del consiglio comunale, Lorena Iuliano.

“Due interventi importanti ed attesi da decenni – afferma Servalli – entrambi finanziati ed in fase avanzata per essere cantierati entro la prossima primavera. Via Cinque, per la quale è stato necessario preliminarmente uno studio geologico per esaminare il costone del vallone, è stata finanziata con un mutuo di 900 mila euro, mentre via Troisi sarà realizzata con risorse ricavate dai residui del finanziamento PIU Europa e un mutuo, per complessivi 500 mila euro”.

L’assessore Senatore ha illustrato nel dettaglio i due progetti. “Un intervento impegnativo quello di via Cinque che permetterà di bloccare la continua erosione del costone del vallone causata dalle piogge e da decenni di incuria, che sta pregiudicando la sicurezza della carreggiata, attraverso un muro di contenimento e dei terrazzamenti. Siamo pronti con il progetto esecutivo per il quale attendiamo il solo parere dell’Autorità di Bacino per poterlo mettere a bando. Per via Troisi – ha aggiunto - stiamo acquisendo i pareri per definire il progetto esecutivo e riqualificheremo l’intera zona con il rifacimento della strada, un percorso pedonale sicuro anche per raggiungere le scuole sottostanti, una piccola villetta giochi e anche 15 posti auto”.

“Sono particolarmente soddisfatto – afferma il capogruppo Galdo – perché vediamo concretizzati due progetti frutto dell’impegno di questa amministrazione pienamente coerente con quanto promesso ai cittadini, cioè mettere ordine e risolvere questioni che si trascinavano da tantissimi anni. Via Troisi in particolare era un impegno assunto da me e dall’Assessore Altobello che viviamo in quella zona e che ci siamo fatto carico delle aspettative dei residenti”.