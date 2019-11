Il sindaco di Cava a Roma per incontrare Montezemolo Il presidente ha rassicurato Servalli sulle evoluzioni societarie di Manifatture Sigaro Toscano

Il primo cittadino di Cava de’ Tirreni, Vincenzo Servalli e l’esperto nelle tematiche del lavoro Vincenzo Altobello hanno incontrato ieri pomeriggio a Roma il presidente Luca Cordero di Montezemolo e l’AD Stefano Mariotti, di Manifatture Sigaro Toscano.

Durante l’incontro sono state affrontate diverse tematiche tra cui quelle che riguardano il futuro dello stabilimento della città, con particolare riguardo alla salvaguardia dei livelli occupazionali, dopo le notizie di stampa relative ad eventuali nuovi assetti societari che hanno generato preoccupazioni tra i lavoratori e nella città.

Il presidente Montezemolo ha fornito ampie rassicurazioni, precisando che le eventuali evoluzioni degli assetti societari delle Manifatture Sigaro Toscano non influenzeranno, in nessun modo, la parte produttiva che, peraltro, segnala andamenti positivi in Italia e nel mondo.

In particolare la produzione dello stabilimento cavese, relativa al sigaro aromatizzato, si distingue per un grande apprezzamento sui mercati esteri.