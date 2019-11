Carenze all'ospedale,appello del sindaco al direttore generale Cava De' Tirreni, Servalli a D'Amato: "Manca il personale, servono subito rinforzi"

"La carenza di personale, soprattutto infermieristico, ma non soltanto, presso il nostro ospedale cittadino mette seriemente in discussione le prestazioni che vengono fornite e fa venir meno anche il contributo fondamentale che il nostro ospedale dà alla tenuta complessiva della risposta ai bisogni di salute dell’intera Azienda Ospedaliera Universitaria Ruggi d’Aragona".

Il sindaco di Cava de' Tirreni, Vincenzo Servalli, interviene sul problema della carenza di personale presso il nosocomio "Santa Maria Incoronata dell'Olmo": "Qualsiasi forma di sottovalutazione di queste esigenze è un danno che viene perpetrato non soltanto all’ospedale di Cava de’ Tirreni, ma all’Azienda nel suo complesso - ha ribadito a chiare lettere la fascia tricolore -. Ho avuto modo di interloquire con il direttore generale Vincenzo D’Amato che mi ha garantito il massimo interessamento e l’adozione di pronte soluzioni per far fronte a queste necessità", ha concluso Servalli.