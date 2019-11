Trovata tartaruga senza vita ad Amalfi La specie marina è stata recuperata questa mattina da un pescatore in zona porto

Una tartaruga Caretta Caretta è stata trovata morta questa mattina ad Amalfi. Ad accorgersi dell'esemplare che vive nel nostro mare è stato uno dei pescatori del porto della zona insieme ad alcuni visitatori che si trovavano a passeggiare in zona.

La piccola tartaruga marina è stata recuperata e portata sulla banchina ma purtroppo era già in avanzato stato di decomposizione.

Probabilmente è stata trascinata dalle forti correnti del mare agitato di questi ultimi giorni. Inoltre, al momento del ritrovamento, nella bocca della specie marina è stato trovato un filo di ferro, sono ancora in corso gli accertamenti per poter capire quali siano state le cause a provocare la morte dell'animale marino.