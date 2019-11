Un pulmino gratuito per i bimbi delle famiglie in difficoltà La nuova iniziativa offerta dal Comune di Agropoli

Un aiuto per le famiglie in difficoltà economica. Il Comune di Agropoli mette in moto una macchina, o meglio, un pulmino della solidarietà per tutte le persone in precarie condizioni finanziarie e, grazie all'iniziativa dell'assessorato alle politiche sociali retto dall'assessore Maria Giovanna D'Arienzo, mette a disposizione un bus da 16 posti che garantirà il servizio di trasporto pubblico gratuito per i bimbi di età compresa tra i 6 e gli 11 anni appartenenti alle famiglie che abbiano un Isee non superiore a 2500 euro.

Il pulmino sarà garantito dall'Azienda Speciale Agropoli Cilento Servizi ed è riservato ai ragazzi che devono percorrere una distanza superiore a 1 km dall’abitazione alla struttura interessata e che siano soggetti ad un impedimento motivato di genitori o altri componenti del nucleo familiare.

“L’amministrazione comunale, al fine di soddisfare le frequenti richieste delle famiglie in precarie condizioni economiche – fanno sapere da palazzo di città – ha istituito un servizio di trasporto gratuito a domanda in favore di minori appartenenti a famiglie economicamente disagiate, dalle proprie abitazioni a strutture sportive, scolastiche, culturali e di varia natura ricadenti nel territorio comunale”.

La domanda dovrà essere presentata entro il 13 dicembre alle ore 14. Il modulo per la richiesta, a cui andranno allegati l'Isee, la dichiarazione sostitutiva unica dei redditi e la copia di un documento di identità, è disponibile presso l’ufficio servizi sociali.