Palazzetto dello sport ad Amalfi, pubblicato il bando di gara "Riqualificare il complesso sportivo ex Fondo Fusco, e ridare alla città un complesso sportivo"

Ridare alla città di Amalfi e alla Costiera Amalfitana un palazzetto dello sport, un luogo dedicato con palestra, campi da calcio moderni e funzionanti e non solo. Una prerogativa che si è data l’amministrazione comunale del sindaco Daniele Milano, volta a riqualificare l’area e la città, ma anche a dare spazio ed importanza all’attività fisica. Pubblicato, dunque, il bando per la ristrutturazione e gestione dell'ex Fondo Fusco, il palazzetto situato a Vettica di Amalfi, che comprenderà un complesso sportivo con forestiera, centro benessere e bar.

Il primo cittadino, Daniele Milano, dichiara: “L'obiettivo del bando è quello di riqualificare il complesso sportivo che sorge a Vettica di Amalfi, in via Augustariccio, con la ristrutturazione della palestra e degli spogliatoi, la messa a norma e la copertura del campo di gioco polifunzionale. Non a caso il bando prevede che il gestore, oltre a dover ammodernare l’impianto sportivo, dovrà garantire alla città il regolare svolgimento delle attività sportive, con canali preferenziali da riservare alle associazioni locali ed ai cittadini di Amalfi”.

“La concessione ventennale, del valore di circa 17 milioni di euro, include lavori di riqualificazione delle varie strutture per un importo di poco più di 3 milioni di euro. Oltre alla risistemazione e al riavvio del complesso sportivo, il bando prevede la ristrutturazione e gestione - all'interno dei tre ruderi che sorgono nell'ampia area verde del Fondo - di attività di riabilitazione, benessere, cultura, tempo libero, e servizi annessi, con relativo parcheggio.” È quanto si legge nella nota stampa del Comune di Amalfi in merito al bando di gara. Sempre da bando, è prevista anche una controparte dell’amministrazione comunale “Per garantire l'equilibrio economico, con la concessione all'aggiudicatario di quota parte del finanziamento Credito Sportivo di circa 200mila euro, e della ex scuola di Pastena, struttura del valore di oltre 700mila euro.”

Sarà possibile presentare l’offerta fino al 14 gennaio 2020 alle ore 9. Tutte le specifiche della gara a procedura aperta secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sono consultabili online nella sezione amministrazione trasparente del portale istituzionale del Comune di Amalfi.



La pubblicazione dell'avviso arriva dopo il via libera formulato nelle settimane addietro dal Consiglio Comunale, che ha ratificato la proposta fatta dal consigliere delegato allo sport e agli impianti sportivi Francesco De Riso: “Si tratta di un importante passo per il superamento del gap strutturale che ha penalizzato i giovani e gli sportivi del territorio. Lo sport è una delle attività più importanti per la cura della salute di tutti e per la crescita dei nostri ragazzi, avere l'ex Fondo Fusco ristrutturato e moderno sarà un importante punto di riferimento. Ribadisco ancora una volta che la strada dell'affidamento della realizzazione e gestione della palestra e dell'area Fondo Fusco e delle annesse attività, è il modo più efficace per realizzazione dell’opera ma soprattutto per la sua corretta gestione e durata nel tempo, perché anche questa struttura sia al servizio della Città di Amalfi nelle migliori condizioni possibili”.