Arrivano i rinforzi per la polizia municipale di Giffoni In strada tre nuove squadre per garantire sicurezza e presidiare il territorio

Rinforzi per il corpo di Polizia Locale di Giffoni Valle Piana. Questa mattina, agli ordini del Comandante Rosario Muro, hanno ufficialmente preso servizio i nuovi tre agenti di Polizia Municipale, vincitori del concorso indetto dall’Amministrazione comunale negli scorsi mesi. Barbara Gentile, Giulia Cascino e Giovanni Carnevale lavoreranno a supporto del corpo di Polizia Locale, garantendo così un maggior presidio del territorio.

In mattinata i tre agenti sono stati ricevuti al Palazzo di Città dal Sindaco Antonio Giuliano. Il primo cittadino, oltre ad augurare loro buon lavoro, ha sottolineato come rinforzare l’organico della Polizia Municipale era una delle necessità per la comunità giffonese.

“Si tratta di un altro risultato raggiunto da questa amministrazione – ha dichiarato il sindaco Antonio Giuliano -. L’ampliamento del corpo di Polizia Municipale era uno dei punti del nostro programma elettorale. In tal senso, stiamo lavorando per rinforzare ulteriormente la squadra a disposizione del Comandante Rosario Muro. Da parte mia, auguro alle tre nuove unità buon lavoro, mettendo al primo posto sempre dedizione e serietà. A loro chiedo di essere portatori di valori, come fatto in questi anni dagli agenti di un corpo fatto di uomini integerrimi ed impeccabili, a cui va il mio sentito ringraziamento per il lavoro svolto e per quanto si appresteranno a fare nei prossimi mesi”.