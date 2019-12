Paura in autostrada: muore cinghiale travolto da un'auto L'animale si trovava sulla carreggiata tra Sicignano e Buccino

Paura sul raccordo autostradale Sicignano-Potenza, nei pressi di Buccino. Un'auto, per cause ancora non chiare, ha travolto un cinghiale che stava attraversando la carreggiata. L'animale è morto per la violenza dell'impatto. Illeso l'automobilista, la vettura ha riportato invece diversi danni. Si ripropone il problema dei tanti ungulati che invadono il territorio Cilentano e del Vallo di Diano, creando grandi disagi agli agricoltori e anche criticità per quanto riguarda la sicurezza stradale.